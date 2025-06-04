tzs
TZS - Tanzanian Shilling

A Tanzanian Shilling Tanzania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Tanzanian Shilling árfolyam a TZS és USD közötti árfolyam. A Tanzania Shilling pénznemkódja TZS, a pénznem szimbóluma pedig TSh. Az alábbiakban Tanzanian Shilling árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

TZStanzániai shilling

Tanzanian Shilling statisztikák

NévTanzanian Shilling
SzimbólumShilling
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb TZS átváltásTZS - USD
Legjobb TZS diagramTZS - USD diagram

Tanzanian Shilling profil

ÉrmékFreq used: Cent5, Cent10, Cent20, Shilling1, Shilling5, Shilling10, Shilling20, Shilling50, Shilling100, Shilling200
BankjegyekFreq used: Shilling500, Shilling1000, Shilling2000, Shilling5000, Shilling10000
Központi bankBank of Tanzania
Felhasználók
Tanzania

