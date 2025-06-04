TZS - Tanzanian Shilling
A Tanzanian Shilling Tanzania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Tanzanian Shilling árfolyam a TZS és USD közötti árfolyam. A Tanzania Shilling pénznemkódja TZS, a pénznem szimbóluma pedig TSh. Az alábbiakban Tanzanian Shilling árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Tanzanian Shilling statisztikák
|Név
|Tanzanian Shilling
|Szimbólum
|Shilling
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb TZS átváltás
|TZS - USD
|Legjobb TZS diagram
|TZS - USD diagram
Tanzanian Shilling profil
|Érmék
|Freq used: Cent5, Cent10, Cent20, Shilling1, Shilling5, Shilling10, Shilling20, Shilling50, Shilling100, Shilling200
|Bankjegyek
|Freq used: Shilling500, Shilling1000, Shilling2000, Shilling5000, Shilling10000
|Központi bank
|Bank of Tanzania
|Felhasználók
Tanzania
Tanzania
