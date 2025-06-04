SAR - Saudi Arabian Riyal
A Saudi Arabian Riyal Saudi Arabia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Saudi Arabian Riyal árfolyam a SAR és USD közötti árfolyam. A Saudi Arabia Riyal pénznemkódja SAR, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Saudi Arabian Riyal árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Prior to the 20th century, foreign currencies such as the Maria Theresa Thalers and British Gold Sovereigns circulated and served the monetary needs in Arabia, with the exchange rate of 1 Gold Sovereign being equal to 5 Theresa Thalers. In the early 1900's, the Hejaz Riyal was issued as official currency.
When Saudi Arabia was established in 1932, the Saudi Riyal was introduced. The exchange rate had multiple corrections in its history, with 1 riyal originally being equal to 22 qurush coins. In 1960, the currency changed to 20 qurush coins being equal to 1 riyal. In 1952, the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) was established, with various reforms being introduced in order to establish a single currency system. In 1963, the currency was decimalized and a new subunit called the halala was introduced, dividing the riyal into 100 equal parts.
Saudi Arabian Riyal statisztikák
|Név
|Saudi Arabian Riyal
|Szimbólum
|﷼
|Kisebb egység
|1/100 = Halala
|Kisebb egység szimbóluma
|Halala
|Legjobb SAR átváltás
|SAR - USD
|Legjobb SAR diagram
|SAR - USD diagram
Saudi Arabian Riyal profil
|Érmék
|Freq used: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
|Bankjegyek
|Freq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Központi bank
|Saudi Arabian Monetary Agency
|Felhasználók
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Miért érdekli a SAR?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a SAR e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a SAR árfolyamokatEgy SAR valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz