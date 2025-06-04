sar
SAR - Saudi Arabian Riyal

A Saudi Arabian Riyal Saudi Arabia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Saudi Arabian Riyal árfolyam a SAR és USD közötti árfolyam. A Saudi Arabia Riyal pénznemkódja SAR, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Saudi Arabian Riyal árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

sar
SARszaúd-arábiai riál

Prior to the 20th century, foreign currencies such as the Maria Theresa Thalers and British Gold Sovereigns circulated and served the monetary needs in Arabia, with the exchange rate of 1 Gold Sovereign being equal to 5 Theresa Thalers. In the early 1900's, the Hejaz Riyal was issued as official currency.

When Saudi Arabia was established in 1932, the Saudi Riyal was introduced. The exchange rate had multiple corrections in its history, with 1 riyal originally being equal to 22 qurush coins. In 1960, the currency changed to 20 qurush coins being equal to 1 riyal. In 1952, the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) was established, with various reforms being introduced in order to establish a single currency system. In 1963, the currency was decimalized and a new subunit called the halala was introduced, dividing the riyal into 100 equal parts.

Saudi Arabian Riyal statisztikák

NévSaudi Arabian Riyal
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Halala
Kisebb egység szimbólumaHalala
Legjobb SAR átváltásSAR - USD
Legjobb SAR diagramSAR - USD diagram

Saudi Arabian Riyal profil

ÉrmékFreq used: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
BankjegyekFreq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Központi bankSaudi Arabian Monetary Agency
Felhasználók
Saudi Arabia

Miért érdekli a SAR?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a SAR e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a SAR árfolyamokatEgy SAR valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15930
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804278
USD / CAD1.40399
EUR / JPY181.359
AUD / USD0.651715

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%