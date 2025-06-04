ang
ANG - Dutch Guilder

A Dutch Guilder Netherlands Antilles pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Dutch Guilder árfolyam a ANG és USD közötti árfolyam. A Netherlands Antilles Guilder pénznemkódja ANG, a pénznem szimbóluma pedig ƒ. Az alábbiakban Dutch Guilder árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

ang
ANGholland forint

Dutch Guilder statisztikák

NévDutch Guilder
Szimbólumƒ
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb ANG átváltásANG - USD
Legjobb ANG diagramANG - USD diagram

Dutch Guilder profil

BankjegyekFreq used: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Felhasználók
Netherlands Antilles, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Miért érdekli a ANG?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a ANG e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a ANG árfolyamokatEgy ANG valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15941
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.460
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804372
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.401
AUD / USD0.651791

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%