GGP - Guernsey Pound

A Guernsey Pound Guernsey pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guernsey Pound árfolyam a GGP és USD közötti árfolyam. A Guernsey Pound pénznemkódja GGP , a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Guernsey Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.