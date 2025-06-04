ggp
GGP - Guernsey Pound

A Guernsey Pound Guernsey pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guernsey Pound árfolyam a GGP és USD közötti árfolyam. A Guernsey Pound pénznemkódja GGP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Guernsey Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

ggp
GGPguernsey-i font

Guernsey Pound statisztikák

NévGuernsey Pound
Szimbólum£
Kisebb egység1/100 = Penny
Kisebb egység szimbólumap
Legjobb GGP átváltásGGP - USD
Legjobb GGP diagramGGP - USD diagram

Guernsey Pound profil

ÉrmékFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankjegyekFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Felhasználók
Guernsey

Miért érdekli a GGP?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a GGP e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a GGP árfolyamokatEgy GGP valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804187
USD / CAD1.40397
EUR / JPY181.401
AUD / USD0.651807

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%