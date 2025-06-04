GGP - Guernsey Pound
A Guernsey Pound Guernsey pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guernsey Pound árfolyam a GGP és USD közötti árfolyam. A Guernsey Pound pénznemkódja GGP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Guernsey Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Guernsey Pound statisztikák
|Név
|Guernsey Pound
|Szimbólum
|£
|Kisebb egység
|1/100 = Penny
|Kisebb egység szimbóluma
|p
|Legjobb GGP átváltás
|GGP - USD
|Legjobb GGP diagram
|GGP - USD diagram
Guernsey Pound profil
|Érmék
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankjegyek
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Felhasználók
Guernsey
Guernsey
Miért érdekli a GGP?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a GGP e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a GGP árfolyamokatEgy GGP valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz