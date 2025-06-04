XCD - East Caribbean Dollar
A East Caribbean Dollar East Caribbean pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb East Caribbean Dollar árfolyam a XCD és USD közötti árfolyam. A East Caribbean Dollar pénznemkódja XCD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban East Caribbean Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
East Caribbean Dollar statisztikák
|Név
|East Caribbean Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb XCD átváltás
|XCD - USD
|Legjobb XCD diagram
|XCD - USD diagram
East Caribbean Dollar profil
|Érmék
|Freq used: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Központi bank
|Eastern Caribbean Central Bank
|Felhasználók
East Caribbean, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat
East Caribbean, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat
Miért érdekli a XCD?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a XCD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a XCD árfolyamokatEgy XCD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz