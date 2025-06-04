XCD - East Caribbean Dollar

A East Caribbean Dollar East Caribbean pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb East Caribbean Dollar árfolyam a XCD és USD közötti árfolyam. A East Caribbean Dollar pénznemkódja XCD , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban East Caribbean Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.