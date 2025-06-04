xcd
XCD - East Caribbean Dollar

A East Caribbean Dollar East Caribbean pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb East Caribbean Dollar árfolyam a XCD és USD közötti árfolyam. A East Caribbean Dollar pénznemkódja XCD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban East Caribbean Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

xcd
XCDkelet-karibi dollár

East Caribbean Dollar statisztikák

NévEast Caribbean Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb XCD átváltásXCD - USD
Legjobb XCD diagramXCD - USD diagram

East Caribbean Dollar profil

ÉrmékFreq used: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
Központi bankEastern Caribbean Central Bank
Felhasználók
East Caribbean, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat

Miért érdekli a XCD?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a XCD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a XCD árfolyamokatEgy XCD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14146
USD / JPY156.461
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804455
USD / CAD1.40400
EUR / JPY181.417
AUD / USD0.651750

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%