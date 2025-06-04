mwk
MWK - Malawian Kwacha

A Malawian Kwacha Malawi pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Malawian Kwacha árfolyam a MWK és USD közötti árfolyam. A Malawi Kwacha pénznemkódja MWK, a pénznem szimbóluma pedig MK. Az alábbiakban Malawian Kwacha árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

mwk
MWKmalawi kwacha

Malawian Kwacha statisztikák

NévMalawian Kwacha
SzimbólumMK
Kisebb egység1/100 = Tambala
Kisebb egység szimbólumaTambala
Legjobb MWK átváltásMWK - USD
Legjobb MWK diagramMWK - USD diagram

Malawian Kwacha profil

ÉrmékFreq used: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
BankjegyekFreq used: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
Központi bankReserve Bank of Malawi
Felhasználók
Malawi

