MKD - Macedonian Denar

A Macedonian Denar North Macedonia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Macedonian Denar árfolyam a MKD és USD közötti árfolyam. A Macedonia Denar pénznemkódja MKD , a pénznem szimbóluma pedig ден. Az alábbiakban Macedonian Denar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.