mkd
MKD - Macedonian Denar

A Macedonian Denar North Macedonia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Macedonian Denar árfolyam a MKD és USD közötti árfolyam. A Macedonia Denar pénznemkódja MKD, a pénznem szimbóluma pedig ден. Az alábbiakban Macedonian Denar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

mkd
MKDmacedón dénár

Macedonian Denar statisztikák

NévMacedonian Denar
Szimbólumден
Kisebb egység1/100 = Deni
Kisebb egység szimbólumaDeni
Legjobb MKD átváltásMKD - USD
Legjobb MKD diagramMKD - USD diagram

Macedonian Denar profil

ÉrmékFreq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
BankjegyekFreq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Központi bankNational Bank of the Republic of Macedonia
Felhasználók
North Macedonia

Miért érdekli a MKD?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a MKD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a MKD árfolyamokatEgy MKD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.432
GBP / USD1.32397
USD / CHF0.804075
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.652035

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%