MKD - Macedonian Denar
A Macedonian Denar North Macedonia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Macedonian Denar árfolyam a MKD és USD közötti árfolyam. A Macedonia Denar pénznemkódja MKD, a pénznem szimbóluma pedig ден. Az alábbiakban Macedonian Denar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Macedonian Denar statisztikák
|Név
|Macedonian Denar
|Szimbólum
|ден
|Kisebb egység
|1/100 = Deni
|Kisebb egység szimbóluma
|Deni
|Legjobb MKD átváltás
|MKD - USD
|Legjobb MKD diagram
|MKD - USD diagram
Macedonian Denar profil
|Érmék
|Freq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Bankjegyek
|Freq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Központi bank
|National Bank of the Republic of Macedonia
|Felhasználók
North Macedonia
Miért érdekli a MKD?
