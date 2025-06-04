hnl
HNL - Honduran Lempira

A Honduran Lempira Honduras pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Honduran Lempira árfolyam a HNL és USD közötti árfolyam. A Honduras Lempira pénznemkódja HNL, a pénznem szimbóluma pedig L. Az alábbiakban Honduran Lempira árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

HNLhondurasi lempira

Honduran Lempira statisztikák

NévHonduran Lempira
SzimbólumL
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbólumaCentavo
Legjobb HNL átváltásHNL - USD
Legjobb HNL diagramHNL - USD diagram

Honduran Lempira profil

ÉrmékFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50
BankjegyekFreq used: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Központi bankCentral Bank of Honduras
Felhasználók
Honduras

Miért érdekli a HNL?

