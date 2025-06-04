HNL - Honduran Lempira
A Honduran Lempira Honduras pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Honduran Lempira árfolyam a HNL és USD közötti árfolyam. A Honduras Lempira pénznemkódja HNL, a pénznem szimbóluma pedig L. Az alábbiakban Honduran Lempira árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Honduran Lempira statisztikák
|Név
|Honduran Lempira
|Szimbólum
|L
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|Centavo
|Legjobb HNL átváltás
|HNL - USD
|Legjobb HNL diagram
|HNL - USD diagram
Honduran Lempira profil
|Érmék
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Bankjegyek
|Freq used: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Központi bank
|Central Bank of Honduras
|Felhasználók
Honduras
Honduras
Miért érdekli a HNL?
