AZN - Azerbaijan Manat

A Azerbaijan Manat Azerbaijan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Azerbaijan Manat árfolyam a AZN és USD közötti árfolyam. A Azerbaijan Manat pénznemkódja AZN, a pénznem szimbóluma pedig ₼. Az alábbiakban Azerbaijan Manat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

Azerbaijan Manat statisztikák

NévAzerbaijan Manat
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Qepik
Kisebb egység szimbólumaqr
Legjobb AZN átváltásAZN - USD
Legjobb AZN diagramAZN - USD diagram

Azerbaijan Manat profil

ÉrmékFreq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
BankjegyekFreq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Központi bankCentral Bank of the Republic of Azerbaijan
Felhasználók
Azerbaijan

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14140
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804368
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.404
AUD / USD0.651811

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%