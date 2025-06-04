AZN - Azerbaijan Manat
A Azerbaijan Manat Azerbaijan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Azerbaijan Manat árfolyam a AZN és USD közötti árfolyam. A Azerbaijan Manat pénznemkódja AZN, a pénznem szimbóluma pedig ₼. Az alábbiakban Azerbaijan Manat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Azerbaijan Manat statisztikák
|Név
|Azerbaijan Manat
|Szimbólum
|₼
|Kisebb egység
|1/100 = Qepik
|Kisebb egység szimbóluma
|qr
|Legjobb AZN átváltás
|AZN - USD
|Legjobb AZN diagram
|AZN - USD diagram
Azerbaijan Manat profil
|Érmék
|Freq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Bankjegyek
|Freq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Központi bank
|Central Bank of the Republic of Azerbaijan
|Felhasználók
Azerbaijan
Miért érdekli a AZN?
