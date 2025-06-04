AZN - Azerbaijan Manat

A Azerbaijan Manat Azerbaijan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Azerbaijan Manat árfolyam a AZN és USD közötti árfolyam. A Azerbaijan Manat pénznemkódja AZN , a pénznem szimbóluma pedig ₼. Az alábbiakban Azerbaijan Manat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.