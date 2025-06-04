SPL - Seborgan Luigino

spl
A Seborgan Luigino Seborga pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Seborgan Luigino árfolyam a SPL és USD közötti árfolyam. A Seborga Luigino pénznemkódja SPL. Az alábbiakban Seborgan Luigino árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: The SPL rate shown below is the official rate and is primarily fixed to the USD. Available SPL rates may vary significantly.

Seborgan Luigino statisztikák

NévSeborgan Luigino
SzimbólumLuigino
Kisebb egység1/100 = Centesimo
Kisebb egység szimbólumaCentesimo
Legjobb SPL átváltásSPL - USD
Legjobb SPL diagramSPL - USD diagram

Seborgan Luigino profil

ÉrmékFreq used: Centesimo5, Centesimo15, Centesimo50, Luigino1, Luigino7.5
Felhasználók
Seborga

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15952
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804447
USD / CAD1.40427
EUR / JPY181.417
AUD / USD0.651788

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%