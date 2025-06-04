zwg
ZWG - Zimbabwean Dollar

A Zimbabwean Dollar Zimbabwe pénzneme. A Zimbabwe Dollar pénznemkódja ZWG. Az alábbiakban Zimbabwean Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

zwg
ZWGzimbabwei dollár

Zimbabwean Dollar statisztikák

NévZimbabwean Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent

Zimbabwean Dollar profil

Központi bankReserve Bank of Zimbabwe

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32376
USD / CHF0.804380
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.415
AUD / USD0.651722

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%