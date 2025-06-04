ZWG - Zimbabwean Dollar
A Zimbabwean Dollar Zimbabwe pénzneme. A Zimbabwe Dollar pénznemkódja ZWG. Az alábbiakban Zimbabwean Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Zimbabwean Dollar statisztikák
|Név
|Zimbabwean Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
Zimbabwean Dollar profil
|Központi bank
|Reserve Bank of Zimbabwe
Miért érdekli a ZWG?
