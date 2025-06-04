KYD - Caymanian Dollar
A Caymanian Dollar Cayman Islands pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Caymanian Dollar árfolyam a KYD és USD közötti árfolyam. A Cayman Islands Dollar pénznemkódja KYD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Caymanian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Caymanian Dollar statisztikák
|Név
|Caymanian Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb KYD átváltás
|KYD - USD
|Legjobb KYD diagram
|KYD - USD diagram
Caymanian Dollar profil
|Érmék
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Bankjegyek
|Freq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Központi bank
|Cayman Islands Monetary Authority
|Felhasználók
Cayman Islands
Cayman Islands
Miért érdekli a KYD?
