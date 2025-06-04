kyd
KYD - Caymanian Dollar

A Caymanian Dollar Cayman Islands pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Caymanian Dollar árfolyam a KYD és USD közötti árfolyam. A Cayman Islands Dollar pénznemkódja KYD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Caymanian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

KYDkajmán-szigeteki dollár

Caymanian Dollar statisztikák

NévCaymanian Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb KYD átváltásKYD - USD
Legjobb KYD diagramKYD - USD diagram

Caymanian Dollar profil

ÉrmékFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
BankjegyekFreq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Központi bankCayman Islands Monetary Authority
Felhasználók
Cayman Islands

