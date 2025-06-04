KYD - Caymanian Dollar

A Caymanian Dollar Cayman Islands pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Caymanian Dollar árfolyam a KYD és USD közötti árfolyam. A Cayman Islands Dollar pénznemkódja KYD , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Caymanian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.