BGN - Bulgarian Lev
A Bulgarian Lev Bulgaria pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bulgarian Lev árfolyam a BGN és USD közötti árfolyam. A Bulgaria Lev pénznemkódja BGN, a pénznem szimbóluma pedig лв. Az alábbiakban Bulgarian Lev árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Bulgarian Lev statisztikák
|Név
|Bulgarian Lev
|Szimbólum
|лв
|Kisebb egység
|1/100 = Stotinki
|Kisebb egység szimbóluma
|стотинки
|Legjobb BGN átváltás
|BGN - USD
|Legjobb BGN diagram
|BGN - USD diagram
Bulgarian Lev profil
|Becenevek
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Érmék
|Freq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Bankjegyek
|Freq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
|Központi bank
|Bulgarian National Bank
|Felhasználók
Bulgaria
Bulgaria
