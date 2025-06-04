BGN - Bulgarian Lev

A Bulgarian Lev Bulgaria pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bulgarian Lev árfolyam a BGN és USD közötti árfolyam. A Bulgaria Lev pénznemkódja BGN , a pénznem szimbóluma pedig лв. Az alábbiakban Bulgarian Lev árfolyamokat és egy valutaváltót talál.