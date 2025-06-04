bgn
BGN - Bulgarian Lev

A Bulgarian Lev Bulgaria pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bulgarian Lev árfolyam a BGN és USD közötti árfolyam. A Bulgaria Lev pénznemkódja BGN, a pénznem szimbóluma pedig лв. Az alábbiakban Bulgarian Lev árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

BGNbolgár leva

Bulgarian Lev statisztikák

NévBulgarian Lev
Szimbólumлв
Kisebb egység1/100 = Stotinki
Kisebb egység szimbólumaстотинки
Legjobb BGN átváltásBGN - USD
Legjobb BGN diagramBGN - USD diagram

Bulgarian Lev profil

BecenevekKint (masc), Kinta (fem)
ÉrmékFreq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
BankjegyekFreq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
Központi bankBulgarian National Bank
Felhasználók
Bulgaria

