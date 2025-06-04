BHD - Bahraini Dinar

bhd
A Bahraini Dinar Bahrain pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bahraini Dinar árfolyam a BHD és USD közötti árfolyam. A Bahrain Dinar pénznemkódja BHD, a pénznem szimbóluma pedig .د.ب. Az alábbiakban Bahraini Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Bahraini Dinar statisztikák

NévBahraini Dinar
SzimbólumBD
Kisebb egység1/1000 = Fils
Kisebb egység szimbólumaFils
Legjobb BHD átváltásBHD - USD
Legjobb BHD diagramBHD - USD diagram

Bahraini Dinar profil

ÉrmékFreq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
BankjegyekFreq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
Központi bankCentral Bank of Bahrain
Felhasználók
Bahrain

