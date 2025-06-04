BHD - Bahraini Dinar
A Bahraini Dinar Bahrain pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bahraini Dinar árfolyam a BHD és USD közötti árfolyam. A Bahrain Dinar pénznemkódja BHD, a pénznem szimbóluma pedig .د.ب. Az alábbiakban Bahraini Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Bahraini Dinar statisztikák
|Név
|Bahraini Dinar
|Szimbólum
|BD
|Kisebb egység
|1/1000 = Fils
|Kisebb egység szimbóluma
|Fils
|Legjobb BHD átváltás
|BHD - USD
|Legjobb BHD diagram
|BHD - USD diagram
Bahraini Dinar profil
|Érmék
|Freq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Bankjegyek
|Freq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Központi bank
|Central Bank of Bahrain
|Felhasználók
Bahrain
Bahrain
Miért érdekli a BHD?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a BHD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a BHD árfolyamokatEgy BHD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz