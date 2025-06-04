EEK - Estonian Kroon
Notice: As of 15 January 2011, the Estonian kroon is no longer legal tender.
The EEK was replaced by the Euro at a fixed conversion rate of 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonian kroon banknotes can be exchanged at the Bank of Estonia in unlimited amounts for an unlimited amount of time. For more information, please visit ECB: Estonia 2011.
