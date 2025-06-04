lkr
LKR - Sri Lankan Rupee

A Sri Lankan Rupee Sri Lanka pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Sri Lankan Rupee árfolyam a LKR és USD közötti árfolyam. A Sri Lanka Rupee pénznemkódja LKR, a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Sri Lankan Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

LKRSrí Lanka-i rúpia

Sri Lankan Rupee statisztikák

NévSri Lankan Rupee
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb LKR átváltásLKR - USD
Legjobb LKR diagramLKR - USD diagram

Sri Lankan Rupee profil

BankjegyekFreq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Központi bankCentral Bank of Sri Lanka
Felhasználók
Sri Lanka

