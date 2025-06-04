LKR - Sri Lankan Rupee
A Sri Lankan Rupee Sri Lanka pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Sri Lankan Rupee árfolyam a LKR és USD közötti árfolyam. A Sri Lanka Rupee pénznemkódja LKR, a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Sri Lankan Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Sri Lankan Rupee statisztikák
|Név
|Sri Lankan Rupee
|Szimbólum
|₨
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb LKR átváltás
|LKR - USD
|Legjobb LKR diagram
|LKR - USD diagram
Sri Lankan Rupee profil
|Bankjegyek
|Freq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Központi bank
|Central Bank of Sri Lanka
|Felhasználók
Sri Lanka
Sri Lanka
