ALL - Albanian Lek

A Albanian Lek Albania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Albanian Lek árfolyam a ALL és USD közötti árfolyam. A Albania Lek pénznemkódja ALL, a pénznem szimbóluma pedig L. Az alábbiakban Albanian Lek árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Albanian Lek statisztikák

NévAlbanian Lek
SzimbólumLek
Kisebb egység1/100 = Qindarkë
Kisebb egység szimbólumaQindarkë
Legjobb ALL átváltásALL - USD
Legjobb ALL diagramALL - USD diagram

Albanian Lek profil

ÉrmékFreq used: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
BankjegyekFreq used: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Központi bankBank of Albania
Felhasználók
Albania

Miért érdekli a ALL?

Szeretnék...

