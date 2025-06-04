ALL - Albanian Lek
A Albanian Lek Albania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Albanian Lek árfolyam a ALL és USD közötti árfolyam. A Albania Lek pénznemkódja ALL, a pénznem szimbóluma pedig L. Az alábbiakban Albanian Lek árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Albanian Lek statisztikák
|Név
|Albanian Lek
|Szimbólum
|Lek
|Kisebb egység
|1/100 = Qindarkë
|Kisebb egység szimbóluma
|Qindarkë
|Legjobb ALL átváltás
|ALL - USD
|Legjobb ALL diagram
|ALL - USD diagram
Albanian Lek profil
|Érmék
|Freq used: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Bankjegyek
|Freq used: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Központi bank
|Bank of Albania
|Felhasználók
Albania
Miért érdekli a ALL?
