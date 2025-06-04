ALL - Albanian Lek

A Albanian Lek Albania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Albanian Lek árfolyam a ALL és USD közötti árfolyam. A Albania Lek pénznemkódja ALL , a pénznem szimbóluma pedig L. Az alábbiakban Albanian Lek árfolyamokat és egy valutaváltót talál.