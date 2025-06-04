qar
QAR - Qatari Riyal

A Qatari Riyal Qatar pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Qatari Riyal árfolyam a QAR és USD közötti árfolyam. A Qatar Riyal pénznemkódja QAR, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Qatari Riyal árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

qar
QARkatari riál

Qatari Riyal statisztikák

NévQatari Riyal
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Dirham
Kisebb egység szimbólumaDirham
Legjobb QAR átváltásQAR - USD
Legjobb QAR diagramQAR - USD diagram

Qatari Riyal profil

ÉrmékFreq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
BankjegyekFreq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Központi bankQatar Central Bank
Felhasználók
Qatar

Miért érdekli a QAR?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a QAR e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a QAR árfolyamokatEgy QAR valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15939
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.437
GBP / USD1.32364
USD / CHF0.804187
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.373
AUD / USD0.651792

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%