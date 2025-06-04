QAR - Qatari Riyal
A Qatari Riyal Qatar pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Qatari Riyal árfolyam a QAR és USD közötti árfolyam. A Qatar Riyal pénznemkódja QAR, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Qatari Riyal árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Qatari Riyal statisztikák
|Név
|Qatari Riyal
|Szimbólum
|﷼
|Kisebb egység
|1/100 = Dirham
|Kisebb egység szimbóluma
|Dirham
|Legjobb QAR átváltás
|QAR - USD
|Legjobb QAR diagram
|QAR - USD diagram
Qatari Riyal profil
|Érmék
|Freq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Bankjegyek
|Freq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Központi bank
|Qatar Central Bank
|Felhasználók
Qatar
Qatar
Miért érdekli a QAR?
