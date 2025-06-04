DJF - Djiboutian Franc
A Djiboutian Franc Djibouti pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Djiboutian Franc árfolyam a DJF és USD közötti árfolyam. A Djibouti Franc pénznemkódja DJF, a pénznem szimbóluma pedig Fdj. Az alábbiakban Djiboutian Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Djiboutian Franc statisztikák
|Név
|Djiboutian Franc
|Szimbólum
|Franc
|Kisebb egység
|Kisebb egység szimbóluma
|Legjobb DJF átváltás
|DJF - USD
|Legjobb DJF diagram
|DJF - USD diagram
Djiboutian Franc profil
|Felhasználók
Djibouti
Djibouti
Miért érdekli a DJF?
