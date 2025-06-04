DJF - Djiboutian Franc

A Djiboutian Franc Djibouti pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Djiboutian Franc árfolyam a DJF és USD közötti árfolyam. A Djibouti Franc pénznemkódja DJF , a pénznem szimbóluma pedig Fdj. Az alábbiakban Djiboutian Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.