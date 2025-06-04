djf
DJF - Djiboutian Franc

A Djiboutian Franc Djibouti pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Djiboutian Franc árfolyam a DJF és USD közötti árfolyam. A Djibouti Franc pénznemkódja DJF, a pénznem szimbóluma pedig Fdj. Az alábbiakban Djiboutian Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

DJFdzsibuti frank

Djiboutian Franc statisztikák

NévDjiboutian Franc
SzimbólumFranc
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb DJF átváltásDJF - USD
Legjobb DJF diagramDJF - USD diagram

Djiboutian Franc profil

Felhasználók
Djibouti

