RON - Romanian Leu

A Romanian Leu Romania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Romanian Leu árfolyam a RON és USD közötti árfolyam. A Romania Leu pénznemkódja RON , a pénznem szimbóluma pedig lei. Az alábbiakban Romanian Leu árfolyamokat és egy valutaváltót talál.