RON - Romanian Leu
A Romanian Leu Romania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Romanian Leu árfolyam a RON és USD közötti árfolyam. A Romania Leu pénznemkódja RON, a pénznem szimbóluma pedig lei. Az alábbiakban Romanian Leu árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Romanian Leu statisztikák
|Név
|Romanian Leu
|Szimbólum
|lei
|Kisebb egység
|1/100 = Bani
|Kisebb egység szimbóluma
|Bani
|Legjobb RON átváltás
|RON - USD
|Legjobb RON diagram
|RON - USD diagram
Romanian Leu profil
|Érmék
|Freq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
|Bankjegyek
|Freq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
|Központi bank
|National Bank of Romania
|Felhasználók
Romania
Romania
Miért érdekli a RON?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a RON e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a RON árfolyamokatEgy RON valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz