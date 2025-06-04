RON - Romanian Leu

ron
A Romanian Leu Romania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Romanian Leu árfolyam a RON és USD közötti árfolyam. A Romania Leu pénznemkódja RON, a pénznem szimbóluma pedig lei. Az alábbiakban Romanian Leu árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

RONromán lej

Romanian Leu statisztikák

NévRomanian Leu
Szimbólumlei
Kisebb egység1/100 = Bani
Kisebb egység szimbólumaBani
Legjobb RON átváltásRON - USD
Legjobb RON diagramRON - USD diagram

Romanian Leu profil

ÉrmékFreq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
BankjegyekFreq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
Központi bankNational Bank of Romania
Felhasználók
Romania

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15939
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.437
GBP / USD1.32364
USD / CHF0.804187
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.373
AUD / USD0.651792

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%