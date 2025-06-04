SBD - Solomon Islander Dollar

A Solomon Islander Dollar Solomon Islands pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Solomon Islander Dollar árfolyam a SBD és USD közötti árfolyam. A Solomon Islands Dollar pénznemkódja SBD , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Solomon Islander Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.