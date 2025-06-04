ZMW - Zambian Kwacha
A Zambian Kwacha Zambia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Zambian Kwacha árfolyam a ZMW és USD közötti árfolyam. A Zambia Kwacha pénznemkódja ZMW, a pénznem szimbóluma pedig ZK. Az alábbiakban Zambian Kwacha árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Zambian Kwacha statisztikák
|Név
|Zambian Kwacha
|Szimbólum
|ZK
|Kisebb egység
|1/100 = Ngwee
|Kisebb egység szimbóluma
|N
|Legjobb ZMW átváltás
|ZMW - USD
|Legjobb ZMW diagram
|ZMW - USD diagram
Zambian Kwacha profil
|Központi bank
|Bank of Zambia
|Felhasználók
Zambia
Zambia
Miért érdekli a ZMW?
