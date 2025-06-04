zmw
ZMW - Zambian Kwacha

A Zambian Kwacha Zambia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Zambian Kwacha árfolyam a ZMW és USD közötti árfolyam. A Zambia Kwacha pénznemkódja ZMW, a pénznem szimbóluma pedig ZK. Az alábbiakban Zambian Kwacha árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

ZMWzambiai kwacha

Zambian Kwacha statisztikák

NévZambian Kwacha
SzimbólumZK
Kisebb egység1/100 = Ngwee
Kisebb egység szimbólumaN
Legjobb ZMW átváltásZMW - USD
Legjobb ZMW diagramZMW - USD diagram

Zambian Kwacha profil

Központi bankBank of Zambia
Felhasználók
Zambia

Miért érdekli a ZMW?

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32376
USD / CHF0.804380
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.415
AUD / USD0.651722

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%