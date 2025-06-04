ZMW - Zambian Kwacha

A Zambian Kwacha Zambia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Zambian Kwacha árfolyam a ZMW és USD közötti árfolyam. A Zambia Kwacha pénznemkódja ZMW , a pénznem szimbóluma pedig ZK. Az alábbiakban Zambian Kwacha árfolyamokat és egy valutaváltót talál.