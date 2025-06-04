MGA - Malagasy Ariary

A Malagasy Ariary Madagascar pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Malagasy Ariary árfolyam a MGA és USD közötti árfolyam. A Madagascar Ariary pénznemkódja MGA , a pénznem szimbóluma pedig Ar. Az alábbiakban Malagasy Ariary árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.