MGA - Malagasy Ariary

A Malagasy Ariary Madagascar pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Malagasy Ariary árfolyam a MGA és USD közötti árfolyam. A Madagascar Ariary pénznemkódja MGA, a pénznem szimbóluma pedig Ar. Az alábbiakban Malagasy Ariary árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.

Malagasy Ariary statisztikák

NévMalagasy Ariary
SzimbólumAr
Kisebb egység1/5 = Iraimbilanja
Kisebb egység szimbólumaIraimbilanja
Legjobb MGA átváltásMGA - USD
Legjobb MGA diagramMGA - USD diagram

Malagasy Ariary profil

ÉrmékFreq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
BankjegyekFreq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Központi bankBanque Centrale de Madagascar
Felhasználók
Madagascar

