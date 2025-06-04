MGA - Malagasy Ariary
A Malagasy Ariary Madagascar pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Malagasy Ariary árfolyam a MGA és USD közötti árfolyam. A Madagascar Ariary pénznemkódja MGA, a pénznem szimbóluma pedig Ar. Az alábbiakban Malagasy Ariary árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.
Malagasy Ariary statisztikák
|Név
|Malagasy Ariary
|Szimbólum
|Ar
|Kisebb egység
|1/5 = Iraimbilanja
|Kisebb egység szimbóluma
|Iraimbilanja
|Legjobb MGA átváltás
|MGA - USD
|Legjobb MGA diagram
|MGA - USD diagram
Malagasy Ariary profil
|Érmék
|Freq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Bankjegyek
|Freq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Központi bank
|Banque Centrale de Madagascar
|Felhasználók
Madagascar
