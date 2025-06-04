LBP - Lebanese Pound
A Lebanese Pound Lebanon pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Lebanese Pound árfolyam a LBP és USD közötti árfolyam. A Lebanon Pound pénznemkódja LBP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Lebanese Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Lebanese Pound statisztikák
|Név
|Lebanese Pound
|Szimbólum
|ل.ل
|Kisebb egység
|1/100 = Piastre
|Kisebb egység szimbóluma
|Piastre
|Legjobb LBP átváltás
|LBP - USD
|Legjobb LBP diagram
|LBP - USD diagram
Lebanese Pound profil
|Érmék
|Freq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
|Bankjegyek
|Freq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Központi bank
|Bangue du Liban
|Felhasználók
Lebanon
Lebanon
Miért érdekli a LBP?
