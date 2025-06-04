LBP - Lebanese Pound

A Lebanese Pound Lebanon pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Lebanese Pound árfolyam a LBP és USD közötti árfolyam. A Lebanon Pound pénznemkódja LBP , a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Lebanese Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.