LBP - Lebanese Pound

A Lebanese Pound Lebanon pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Lebanese Pound árfolyam a LBP és USD közötti árfolyam. A Lebanon Pound pénznemkódja LBP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Lebanese Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Lebanese Pound statisztikák

NévLebanese Pound
Szimbólumل.ل
Kisebb egység1/100 = Piastre
Kisebb egység szimbólumaPiastre
Legjobb LBP átváltásLBP - USD
Legjobb LBP diagramLBP - USD diagram

Lebanese Pound profil

ÉrmékFreq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
BankjegyekFreq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Központi bankBangue du Liban
Felhasználók
Lebanon

Miért érdekli a LBP?

