ILS - Israeli Shekel

A Israeli Shekel Israel pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Israeli Shekel árfolyam a ILS és USD közötti árfolyam. A Israel Shekel pénznemkódja ILS, a pénznem szimbóluma pedig ₪. Az alábbiakban Israeli Shekel árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

ILSizraeli sékel

Israeli Shekel statisztikák

NévIsraeli Shekel
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Agorat
Kisebb egység szimbólumaAgorat
Legjobb ILS átváltásILS - USD
Legjobb ILS diagramILS - USD diagram

Israeli Shekel profil

ÉrmékFreq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
BankjegyekFreq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Központi bankBank of Israel
Felhasználók
Israel, Palestinian Territories

