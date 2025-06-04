ILS - Israeli Shekel
A Israeli Shekel Israel pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Israeli Shekel árfolyam a ILS és USD közötti árfolyam. A Israel Shekel pénznemkódja ILS, a pénznem szimbóluma pedig ₪. Az alábbiakban Israeli Shekel árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Israeli Shekel statisztikák
|Név
|Israeli Shekel
|Szimbólum
|₪
|Kisebb egység
|1/100 = Agorat
|Kisebb egység szimbóluma
|Agorat
|Legjobb ILS átváltás
|ILS - USD
|Legjobb ILS diagram
|ILS - USD diagram
Israeli Shekel profil
|Érmék
|Freq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Bankjegyek
|Freq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Központi bank
|Bank of Israel
|Felhasználók
Israel, Palestinian Territories
Israel, Palestinian Territories
Miért érdekli a ILS?
