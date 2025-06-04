XAF - Central African CFA Franc BEAC
A Central African CFA Franc BEAC Communauté Financière Africaine (BEAC) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Central African CFA Franc BEAC árfolyam a XAF és USD közötti árfolyam. A Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC pénznemkódja XAF, a pénznem szimbóluma pedig FCFA. Az alábbiakban Central African CFA Franc BEAC árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Central African CFA Franc BEAC statisztikák
|Név
|Central African CFA Franc BEAC
|Szimbólum
|CFA Franc BEAC
|Kisebb egység
|1/100 = Centime
|Kisebb egység szimbóluma
|Centime
|Legjobb XAF átváltás
|XAF - USD
|Legjobb XAF diagram
|XAF - USD diagram
Central African CFA Franc BEAC profil
|Érmék
|Freq used: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
|Bankjegyek
|Freq used: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
|Központi bank
|Bank of Central African States
|Felhasználók
Communauté Financière Africaine (BEAC), Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo/Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon
Miért érdekli a XAF?
