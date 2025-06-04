xaf
XAF - Central African CFA Franc BEAC

A Central African CFA Franc BEAC Communauté Financière Africaine (BEAC) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Central African CFA Franc BEAC árfolyam a XAF és USD közötti árfolyam. A Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC pénznemkódja XAF, a pénznem szimbóluma pedig FCFA. Az alábbiakban Central African CFA Franc BEAC árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

XAFközép-afrikai CFA frank BEAC

Central African CFA Franc BEAC statisztikák

NévCentral African CFA Franc BEAC
SzimbólumCFA Franc BEAC
Kisebb egység1/100 = Centime
Kisebb egység szimbólumaCentime
Legjobb XAF átváltásXAF - USD
Legjobb XAF diagramXAF - USD diagram

Central African CFA Franc BEAC profil

ÉrmékFreq used: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
BankjegyekFreq used: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
Központi bankBank of Central African States
Felhasználók
Communauté Financière Africaine (BEAC), Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo/Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon

