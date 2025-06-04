XAF - Central African CFA Franc BEAC

A Central African CFA Franc BEAC Communauté Financière Africaine (BEAC) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Central African CFA Franc BEAC árfolyam a XAF és USD közötti árfolyam. A Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC pénznemkódja XAF , a pénznem szimbóluma pedig FCFA. Az alábbiakban Central African CFA Franc BEAC árfolyamokat és egy valutaváltót talál.