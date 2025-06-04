dzd
DZD - Algerian Dinar

A Algerian Dinar Algeria pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Algerian Dinar árfolyam a DZD és USD közötti árfolyam. A Algeria Dinar pénznemkódja DZD, a pénznem szimbóluma pedig دج. Az alábbiakban Algerian Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

dzd
DZDalgériai dinár

Algerian Dinar statisztikák

NévAlgerian Dinar
SzimbólumDA
Kisebb egység1/100 = Santeem
Kisebb egység szimbólumaSanteem
Legjobb DZD átváltásDZD - USD
Legjobb DZD diagramDZD - USD diagram

Algerian Dinar profil

ÉrmékFreq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
BankjegyekFreq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Központi bankBank of Algeria
Felhasználók
Algeria

Miért érdekli a DZD?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a DZD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a DZD árfolyamokatEgy DZD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15936
GBP / EUR1.14140
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32329
USD / CHF0.804355
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.391
AUD / USD0.651874

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%