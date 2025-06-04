DZD - Algerian Dinar
A Algerian Dinar Algeria pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Algerian Dinar árfolyam a DZD és USD közötti árfolyam. A Algeria Dinar pénznemkódja DZD, a pénznem szimbóluma pedig دج. Az alábbiakban Algerian Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Algerian Dinar statisztikák
|Név
|Algerian Dinar
|Szimbólum
|DA
|Kisebb egység
|1/100 = Santeem
|Kisebb egység szimbóluma
|Santeem
|Legjobb DZD átváltás
|DZD - USD
|Legjobb DZD diagram
|DZD - USD diagram
Algerian Dinar profil
|Érmék
|Freq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
|Bankjegyek
|Freq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Központi bank
|Bank of Algeria
|Felhasználók
Algeria
Algeria
Miért érdekli a DZD?
