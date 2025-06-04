tjs
TJS - Tajikistani Somoni

A Tajikistani Somoni Tajikistan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Tajikistani Somoni árfolyam a TJS és USD közötti árfolyam. A Tajikistan Somoni pénznemkódja TJS, a pénznem szimbóluma pedig SM. Az alábbiakban Tajikistani Somoni árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

tjs
TJStádzsikisztáni somoni

Tajikistani Somoni statisztikák

NévTajikistani Somoni
SzimbólumSomoni
Kisebb egység1/100 = Tajikistani Somoni
Kisebb egység szimbólumaTajikistani Somoni
Legjobb TJS átváltásTJS - USD
Legjobb TJS diagramTJS - USD diagram

Tajikistani Somoni profil

ÉrmékFreq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
BankjegyekFreq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Központi bankBank of Tajikistan
Felhasználók
Tajikistan

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.460
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804455
USD / CAD1.40428
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651785

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%