TJS - Tajikistani Somoni
A Tajikistani Somoni Tajikistan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Tajikistani Somoni árfolyam a TJS és USD közötti árfolyam. A Tajikistan Somoni pénznemkódja TJS, a pénznem szimbóluma pedig SM. Az alábbiakban Tajikistani Somoni árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Tajikistani Somoni statisztikák
|Név
|Tajikistani Somoni
|Szimbólum
|Somoni
|Kisebb egység
|1/100 = Tajikistani Somoni
|Kisebb egység szimbóluma
|Tajikistani Somoni
|Legjobb TJS átváltás
|TJS - USD
|Legjobb TJS diagram
|TJS - USD diagram
Tajikistani Somoni profil
|Érmék
|Freq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Bankjegyek
|Freq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Központi bank
|Bank of Tajikistan
|Felhasználók
Tajikistan
Tajikistan
Miért érdekli a TJS?
