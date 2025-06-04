NPR - Nepalese Rupee

A Nepalese Rupee Nepal pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Nepalese Rupee árfolyam a NPR és USD közötti árfolyam. A Nepal Rupee pénznemkódja NPR , a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Nepalese Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.