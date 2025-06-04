NPR - Nepalese Rupee
A Nepalese Rupee Nepal pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Nepalese Rupee árfolyam a NPR és USD közötti árfolyam. A Nepal Rupee pénznemkódja NPR, a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Nepalese Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Nepalese Rupee statisztikák
|Név
|Nepalese Rupee
|Szimbólum
|₨
|Kisebb egység
|1/100 = Paisa
|Kisebb egység szimbóluma
|Paisa
|Legjobb NPR átváltás
|NPR - USD
|Legjobb NPR diagram
|NPR - USD diagram
Nepalese Rupee profil
|Érmék
|Freq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Bankjegyek
|Freq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
|Központi bank
|Nepal Rastra bank
|Felhasználók
Nepal, India (unofficially near India-Nepal border)
Nepal, India (unofficially near India-Nepal border)
Miért érdekli a NPR?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a NPR e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a NPR árfolyamokatEgy NPR valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz