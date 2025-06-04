NPR - Nepalese Rupee

npr
A Nepalese Rupee Nepal pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Nepalese Rupee árfolyam a NPR és USD közötti árfolyam. A Nepal Rupee pénznemkódja NPR, a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Nepalese Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

NPRnepáli rúpia

Nepalese Rupee statisztikák

NévNepalese Rupee
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Paisa
Kisebb egység szimbólumaPaisa
Legjobb NPR átváltásNPR - USD
Legjobb NPR diagramNPR - USD diagram

Nepalese Rupee profil

ÉrmékFreq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
BankjegyekFreq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
Központi bankNepal Rastra bank
Felhasználók
Nepal, India (unofficially near India-Nepal border)

Miért érdekli a NPR?

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14157
USD / JPY156.429
GBP / USD1.32358
USD / CHF0.804172
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.369
AUD / USD0.651782

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%