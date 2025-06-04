DOP - Dominican Peso
A Dominican Peso Dominican Republic pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Dominican Peso árfolyam a DOP és USD közötti árfolyam. A Dominican Republic Peso pénznemkódja DOP, a pénznem szimbóluma pedig RD$. Az alábbiakban Dominican Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Dominican Peso statisztikák
|Név
|Dominican Peso
|Szimbólum
|RD$
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|Centavo
|Legjobb DOP átváltás
|DOP - USD
|Legjobb DOP diagram
|DOP - USD diagram
Dominican Peso profil
|Érmék
|Freq used: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Bankjegyek
|Freq used: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Központi bank
|Central Bank of the Dominican Republic
|Felhasználók
Dominican Republic
Dominican Republic
