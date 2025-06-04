dop
DOP - Dominican Peso

A Dominican Peso Dominican Republic pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Dominican Peso árfolyam a DOP és USD közötti árfolyam. A Dominican Republic Peso pénznemkódja DOP, a pénznem szimbóluma pedig RD$. Az alábbiakban Dominican Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

DOPdominikai peso

Dominican Peso statisztikák

NévDominican Peso
SzimbólumRD$
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbólumaCentavo
Legjobb DOP átváltásDOP - USD
Legjobb DOP diagramDOP - USD diagram

Dominican Peso profil

ÉrmékFreq used: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
BankjegyekFreq used: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Központi bankCentral Bank of the Dominican Republic
Felhasználók
Dominican Republic

