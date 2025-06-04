kzt
KZT - Kazakhstani Tenge

A Kazakhstani Tenge Kazakhstan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Kazakhstani Tenge árfolyam a KZT és USD közötti árfolyam. A Kazakhstan Tenge pénznemkódja KZT, a pénznem szimbóluma pedig ₸. Az alábbiakban Kazakhstani Tenge árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

KZTkazahsztáni tenge

Kazakhstani Tenge statisztikák

NévKazakhstani Tenge
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Tïin
Kisebb egység szimbólumaTïin
Legjobb KZT átváltásKZT - USD
Legjobb KZT diagramKZT - USD diagram

Kazakhstani Tenge profil

ÉrmékFreq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
BankjegyekFreq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Központi bankThe National Bank of Kazakhstan
Felhasználók
Kazakhstan

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15971
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.430
GBP / USD1.32393
USD / CHF0.803985
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.413
AUD / USD0.651990

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%