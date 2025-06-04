KZT - Kazakhstani Tenge
A Kazakhstani Tenge Kazakhstan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Kazakhstani Tenge árfolyam a KZT és USD közötti árfolyam. A Kazakhstan Tenge pénznemkódja KZT, a pénznem szimbóluma pedig ₸. Az alábbiakban Kazakhstani Tenge árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Kazakhstani Tenge statisztikák
|Név
|Kazakhstani Tenge
|Szimbólum
|₸
|Kisebb egység
|1/100 = Tïin
|Kisebb egység szimbóluma
|Tïin
|Legjobb KZT átváltás
|KZT - USD
|Legjobb KZT diagram
|KZT - USD diagram
Kazakhstani Tenge profil
|Érmék
|Freq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Bankjegyek
|Freq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Központi bank
|The National Bank of Kazakhstan
|Felhasználók
Kazakhstan
Kazakhstan
Miért érdekli a KZT?
