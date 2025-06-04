sos
SOS - Somali Shilling

A Somali Shilling Somalia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Somali Shilling árfolyam a SOS és USD közötti árfolyam. A Somalia Shilling pénznemkódja SOS, a pénznem szimbóluma pedig S. Az alábbiakban Somali Shilling árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

sos
SOSszomáliai shilling

Somali Shilling statisztikák

NévSomali Shilling
SzimbólumS
Kisebb egység1/100 = Senti
Kisebb egység szimbólumaSenti
Legjobb SOS átváltásSOS - USD
Legjobb SOS diagramSOS - USD diagram

Somali Shilling profil

ÉrmékFreq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
BankjegyekFreq used: S5, S10, S20, S50, S100
Központi bankCentral Bank of Somalia
Felhasználók
Somalia

Miért érdekli a SOS?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a SOS e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a SOS árfolyamokatEgy SOS valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15952
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804447
USD / CAD1.40427
EUR / JPY181.417
AUD / USD0.651788

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%