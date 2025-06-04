SOS - Somali Shilling
A Somali Shilling Somalia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Somali Shilling árfolyam a SOS és USD közötti árfolyam. A Somalia Shilling pénznemkódja SOS, a pénznem szimbóluma pedig S. Az alábbiakban Somali Shilling árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Somali Shilling statisztikák
|Név
|Somali Shilling
|Szimbólum
|S
|Kisebb egység
|1/100 = Senti
|Kisebb egység szimbóluma
|Senti
|Legjobb SOS átváltás
|SOS - USD
|Legjobb SOS diagram
|SOS - USD diagram
Somali Shilling profil
|Érmék
|Freq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Bankjegyek
|Freq used: S5, S10, S20, S50, S100
|Központi bank
|Central Bank of Somalia
|Felhasználók
Somalia
Miért érdekli a SOS?
