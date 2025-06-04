stn
STN - Sao Tomean Dobra

A Sao Tomean Dobra São Tomé and Príncipe pénzneme. A São Tomé and Príncipe Dobra pénznemkódja STN, a pénznem szimbóluma pedig Db. Az alábbiakban Sao Tomean Dobra árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

STNSão Tomé-i dobra

Sao Tomean Dobra statisztikák

NévSao Tomean Dobra
SzimbólumDb
Kisebb egység1/100 = cêntimo
Kisebb egység szimbólumacêntimo

Sao Tomean Dobra profil

ÉrmékFreq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
BankjegyekFreq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Felhasználók
São Tomé and Príncipe

