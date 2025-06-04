STN - Sao Tomean Dobra
A Sao Tomean Dobra São Tomé and Príncipe pénzneme. A São Tomé and Príncipe Dobra pénznemkódja STN, a pénznem szimbóluma pedig Db. Az alábbiakban Sao Tomean Dobra árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Sao Tomean Dobra statisztikák
|Név
|Sao Tomean Dobra
|Szimbólum
|Db
|Kisebb egység
|1/100 = cêntimo
|Kisebb egység szimbóluma
|cêntimo
Sao Tomean Dobra profil
|Érmék
|Freq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Bankjegyek
|Freq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Felhasználók
São Tomé and Príncipe
São Tomé and Príncipe
Miért érdekli a STN?
