CZK - Czech Koruna

A Czech Koruna Czechia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Czech Koruna árfolyam a CZK és USD közötti árfolyam. A Czech Republic Koruna pénznemkódja CZK, a pénznem szimbóluma pedig Kč. Az alábbiakban Czech Koruna árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

CZKcseh korona

Czech Koruna statisztikák

NévCzech Koruna
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Haléru
Kisebb egység szimbólumah
Legjobb CZK átváltásCZK - USD
Legjobb CZK diagramCZK - USD diagram

Czech Koruna profil

ÉrmékFreq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
BankjegyekFreq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Központi bankCzech National Bank
Felhasználók
Czechia

Miért érdekli a CZK?

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15940
GBP / EUR1.14137
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32331
USD / CHF0.804311
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.398
AUD / USD0.651880

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%