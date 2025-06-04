CZK - Czech Koruna
A Czech Koruna Czechia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Czech Koruna árfolyam a CZK és USD közötti árfolyam. A Czech Republic Koruna pénznemkódja CZK, a pénznem szimbóluma pedig Kč. Az alábbiakban Czech Koruna árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Czech Koruna statisztikák
|Név
|Czech Koruna
|Szimbólum
|Kč
|Kisebb egység
|1/100 = Haléru
|Kisebb egység szimbóluma
|h
|Legjobb CZK átváltás
|CZK - USD
|Legjobb CZK diagram
|CZK - USD diagram
Czech Koruna profil
|Érmék
|Freq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Bankjegyek
|Freq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Központi bank
|Czech National Bank
|Felhasználók
Czechia
Miért érdekli a CZK?
