KES - Kenyan Shilling

A Kenyan Shilling Kenya pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Kenyan Shilling árfolyam a KES és USD közötti árfolyam. A Kenya Shilling pénznemkódja KES, a pénznem szimbóluma pedig KSh. Az alábbiakban Kenyan Shilling árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Kenyan Shilling statisztikák
|Név
|Kenyan Shilling
|Szimbólum
|KSh
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|c
|Legjobb KES átváltás
|KES - USD
|Legjobb KES diagram
|KES - USD diagram
Kenyan Shilling profil
|Becenevek
|Bob
|Érmék
|Freq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
|Bankjegyek
|Freq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
|Központi bank
|Central Bank of Kenya
|Felhasználók
Kenya
Miért érdekli a KES?
