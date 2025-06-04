kes
KES - Kenyan Shilling

A Kenyan Shilling Kenya pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Kenyan Shilling árfolyam a KES és USD közötti árfolyam. A Kenya Shilling pénznemkódja KES, a pénznem szimbóluma pedig KSh. Az alábbiakban Kenyan Shilling árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

kes
KESkenyai shilling

Kenyan Shilling statisztikák

NévKenyan Shilling
SzimbólumKSh
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumac
Legjobb KES átváltásKES - USD
Legjobb KES diagramKES - USD diagram

Kenyan Shilling profil

BecenevekBob
ÉrmékFreq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
BankjegyekFreq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
Központi bankCentral Bank of Kenya
Felhasználók
Kenya

Miért érdekli a KES?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a KES e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a KES árfolyamokatEgy KES valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.433
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804009
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651977

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%