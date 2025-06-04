brl
BRL - Brazilian Real

A Brazilian Real Brazil pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Brazilian Real árfolyam a BRL és USD közötti árfolyam. A Brazil Real pénznemkódja BRL, a pénznem szimbóluma pedig R$. Az alábbiakban Brazilian Real árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

brl
BRLbrazil real

Brazilian Real statisztikák

NévBrazilian Real
SzimbólumR$
Kisebb egység1/100 = centavo
Kisebb egység szimbólumacentavo
Legjobb BRL átváltásBRL - USD
Legjobb BRL diagramBRL - USD diagram

Brazilian Real profil

BecenevekReal
ÉrmékFreq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
BankjegyekFreq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
Központi bankBanco Central Do Brasil
Felhasználók
Brazil

