BRL - Brazilian Real
A Brazilian Real Brazil pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Brazilian Real árfolyam a BRL és USD közötti árfolyam. A Brazil Real pénznemkódja BRL, a pénznem szimbóluma pedig R$. Az alábbiakban Brazilian Real árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Brazilian Real statisztikák
|Név
|Brazilian Real
|Szimbólum
|R$
|Kisebb egység
|1/100 = centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|centavo
Brazilian Real profil
|Becenevek
|Real
|Érmék
|Freq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Bankjegyek
|Freq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
|Központi bank
|Banco Central Do Brasil
|Felhasználók
Brazil
Miért érdekli a BRL?
