BDT - Bangladeshi Taka

A Bangladeshi Taka Bangladesh pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bangladeshi Taka árfolyam a BDT és USD közötti árfolyam. A Bangladesh Taka pénznemkódja BDT, a pénznem szimbóluma pedig ৳. Az alábbiakban Bangladeshi Taka árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Bangladeshi Taka statisztikák

NévBangladeshi Taka
SzimbólumTk
Kisebb egység1/100 = poisha
Kisebb egység szimbólumapoisha
Legjobb BDT átváltásBDT - USD
Legjobb BDT diagramBDT - USD diagram

Bangladeshi Taka profil

ÉrmékFreq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
BankjegyekFreq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
Központi bankBangladesh Bank
Felhasználók
Bangladesh

