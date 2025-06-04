BDT - Bangladeshi Taka
A Bangladeshi Taka Bangladesh pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bangladeshi Taka árfolyam a BDT és USD közötti árfolyam. A Bangladesh Taka pénznemkódja BDT, a pénznem szimbóluma pedig ৳. Az alábbiakban Bangladeshi Taka árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Bangladeshi Taka statisztikák
|Név
|Bangladeshi Taka
|Szimbólum
|Tk
|Kisebb egység
|1/100 = poisha
|Kisebb egység szimbóluma
|poisha
|Legjobb BDT átváltás
|BDT - USD
|Legjobb BDT diagram
|BDT - USD diagram
Bangladeshi Taka profil
|Érmék
|Freq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Bankjegyek
|Freq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
|Központi bank
|Bangladesh Bank
|Felhasználók
Bangladesh
