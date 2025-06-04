VES - Venezuelan Bolívar
A Venezuelan Bolívar Venezuela pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Venezuelan Bolívar árfolyam a VES és USD közötti árfolyam. A Venezuela Bolívar pénznemkódja VES, a pénznem szimbóluma pedig Bs.S. Az alábbiakban Venezuelan Bolívar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.
Venezuelan Bolívar statisztikák
|Név
|Venezuelan Bolívar
|Szimbólum
|Bs. S
|Kisebb egység
|1/100 = céntimo
|Kisebb egység szimbóluma
|¢
|Legjobb VES átváltás
|VES - USD
|Legjobb VES diagram
|VES - USD diagram
Venezuelan Bolívar profil
|Becenevek
|bolo(s), luca(s)
|Érmék
|Freq used: Bs. S1, 50¢
|Bankjegyek
|Freq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Központi bank
|Banco Central de Venezuela
|Felhasználók
Venezuela
Venezuela
Miért érdekli a VES?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a VES e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a VES árfolyamokatEgy VES valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz