VES - Venezuelan Bolívar

A Venezuelan Bolívar Venezuela pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Venezuelan Bolívar árfolyam a VES és USD közötti árfolyam. A Venezuela Bolívar pénznemkódja VES, a pénznem szimbóluma pedig Bs.S. Az alábbiakban Venezuelan Bolívar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.

VESvenezuelai bolívar

Venezuelan Bolívar statisztikák

NévVenezuelan Bolívar
SzimbólumBs. S
Kisebb egység1/100 = céntimo
Kisebb egység szimbóluma¢
Legjobb VES átváltásVES - USD
Legjobb VES diagramVES - USD diagram

Venezuelan Bolívar profil

Becenevekbolo(s), luca(s)
ÉrmékFreq used: Bs. S1, 50¢
BankjegyekFreq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Központi bankBanco Central de Venezuela
Felhasználók
Venezuela

