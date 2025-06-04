CRC - Costa Rican Colon

crc
A Costa Rican Colon Costa Rica pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Costa Rican Colon árfolyam a CRC és USD közötti árfolyam. A Costa Rica Colon pénznemkódja CRC, a pénznem szimbóluma pedig ₡. Az alábbiakban Costa Rican Colon árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Costa Rican Colon statisztikák

NévCosta Rican Colon
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Céntimo
Kisebb egység szimbólumaCéntimo
Legjobb CRC átváltásCRC - USD
Legjobb CRC diagramCRC - USD diagram

Costa Rican Colon profil

ÉrmékFreq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
BankjegyekFreq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Központi bankCentral Bank of Costa Rica
Felhasználók
Costa Rica

