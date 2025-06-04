CRC - Costa Rican Colon

A Costa Rican Colon Costa Rica pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Costa Rican Colon árfolyam a CRC és USD közötti árfolyam. A Costa Rica Colon pénznemkódja CRC , a pénznem szimbóluma pedig ₡. Az alábbiakban Costa Rican Colon árfolyamokat és egy valutaváltót talál.