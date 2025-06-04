CRC - Costa Rican Colon
A Costa Rican Colon Costa Rica pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Costa Rican Colon árfolyam a CRC és USD közötti árfolyam. A Costa Rica Colon pénznemkódja CRC, a pénznem szimbóluma pedig ₡. Az alábbiakban Costa Rican Colon árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Costa Rican Colon statisztikák
|Név
|Costa Rican Colon
|Szimbólum
|₡
|Kisebb egység
|1/100 = Céntimo
|Kisebb egység szimbóluma
|Céntimo
|Legjobb CRC átváltás
|CRC - USD
|Legjobb CRC diagram
|CRC - USD diagram
Costa Rican Colon profil
|Érmék
|Freq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Bankjegyek
|Freq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Központi bank
|Central Bank of Costa Rica
|Felhasználók
Costa Rica
Costa Rica
Miért érdekli a CRC?
