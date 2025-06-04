NAD - Namibian Dollar
A Namibian Dollar Namibia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Namibian Dollar árfolyam a NAD és USD közötti árfolyam. A Namibia Dollar pénznemkódja NAD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Namibian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Namibian Dollar statisztikák
|Név
|Namibian Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|c
|Legjobb NAD átváltás
|NAD - USD
|Legjobb NAD diagram
|NAD - USD diagram
Namibian Dollar profil
|Érmék
|Freq used: c5, c10, c50, $1, $5
|Bankjegyek
|Freq used: $10, $20, $50, $100, $200
|Központi bank
|Bank of Namibia
|Felhasználók
Namibia
Namibia
Miért érdekli a NAD?
