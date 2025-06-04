nad
NAD - Namibian Dollar

A Namibian Dollar Namibia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Namibian Dollar árfolyam a NAD és USD közötti árfolyam. A Namibia Dollar pénznemkódja NAD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Namibian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

NADnamíbiai dollár

Namibian Dollar statisztikák

NévNamibian Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumac
Legjobb NAD átváltásNAD - USD
Legjobb NAD diagramNAD - USD diagram

Namibian Dollar profil

ÉrmékFreq used: c5, c10, c50, $1, $5
BankjegyekFreq used: $10, $20, $50, $100, $200
Központi bankBank of Namibia
Felhasználók
Namibia

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14152
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804164
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.370
AUD / USD0.651787

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%