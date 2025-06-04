NAD - Namibian Dollar

A Namibian Dollar Namibia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Namibian Dollar árfolyam a NAD és USD közötti árfolyam. A Namibia Dollar pénznemkódja NAD , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Namibian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.