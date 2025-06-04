BSD - Bahamian Dollar
A Bahamian Dollar Bahamas pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bahamian Dollar árfolyam a BSD és USD közötti árfolyam. A Bahamas Dollar pénznemkódja BSD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Bahamian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Bahamian Dollar statisztikák
|Név
|Bahamian Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb BSD átváltás
|BSD - USD
|Legjobb BSD diagram
|BSD - USD diagram
Bahamian Dollar profil
|Érmék
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
|Bankjegyek
|Freq used: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Központi bank
|The Bahamas Central Bank
|Felhasználók
Bahamas
Miért érdekli a BSD?
