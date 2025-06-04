bsd
BSD - Bahamian Dollar

A Bahamian Dollar Bahamas pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bahamian Dollar árfolyam a BSD és USD közötti árfolyam. A Bahamas Dollar pénznemkódja BSD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Bahamian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

bsd
BSDbahamai dollár

Bahamian Dollar statisztikák

NévBahamian Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb BSD átváltásBSD - USD
Legjobb BSD diagramBSD - USD diagram

Bahamian Dollar profil

ÉrmékFreq used: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
BankjegyekFreq used: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Központi bankThe Bahamas Central Bank
Felhasználók
Bahamas

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14138
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32339
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40388
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651813

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%