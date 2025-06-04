GIP - Gibraltar Pound
A Gibraltar Pound Gibraltar pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Gibraltar Pound árfolyam a GIP és USD közötti árfolyam. A Gibraltar Pound pénznemkódja GIP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Gibraltar Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Gibraltar Pound statisztikák
|Név
|Gibraltar Pound
|Szimbólum
|£
|Kisebb egység
|1/100 = Penny
|Kisebb egység szimbóluma
|p
|Legjobb GIP átváltás
|GIP - USD
|Legjobb GIP diagram
|GIP - USD diagram
Gibraltar Pound profil
|Érmék
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bankjegyek
|Freq used: £5, £10, £20, £50, £100
|Felhasználók
Gibraltar
Miért érdekli a GIP?
