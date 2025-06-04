GIP - Gibraltar Pound

A Gibraltar Pound Gibraltar pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Gibraltar Pound árfolyam a GIP és USD közötti árfolyam. A Gibraltar Pound pénznemkódja GIP , a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Gibraltar Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.