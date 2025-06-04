gip
GIP - Gibraltar Pound

A Gibraltar Pound Gibraltar pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Gibraltar Pound árfolyam a GIP és USD közötti árfolyam. A Gibraltar Pound pénznemkódja GIP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Gibraltar Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

GIPgibraltári font

Gibraltar Pound statisztikák

NévGibraltar Pound
Szimbólum£
Kisebb egység1/100 = Penny
Kisebb egység szimbólumap
Legjobb GIP átváltásGIP - USD
Legjobb GIP diagramGIP - USD diagram

Gibraltar Pound profil

ÉrmékFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BankjegyekFreq used: £5, £10, £20, £50, £100
Felhasználók
Gibraltar

Miért érdekli a GIP?

