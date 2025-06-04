cop
COP - Colombian Peso

A Colombian Peso Colombia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Colombian Peso árfolyam a COP és USD közötti árfolyam. A Colombia Peso pénznemkódja COP, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Colombian Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

COPkolumbiai peso

Colombian Peso statisztikák

NévColombian Peso
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbólumaCentavo
Legjobb COP átváltásCOP - USD
Legjobb COP diagramCOP - USD diagram

Colombian Peso profil

ÉrmékFreq used: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
BankjegyekFreq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
Központi bankCentral Bank of Colombia
Felhasználók
Colombia

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15947
GBP / EUR1.14142
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32344
USD / CHF0.804263
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.399
AUD / USD0.651888

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%