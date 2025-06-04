tmt
TMT - Turkmenistani Manat

A Turkmenistani Manat Turkmenistan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Turkmenistani Manat árfolyam a TMT és USD közötti árfolyam. A Turkmenistan Manat pénznemkódja TMT, a pénznem szimbóluma pedig T. Az alábbiakban Turkmenistani Manat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

tmt
TMTtürkmenisztáni manat

Turkmenistani Manat statisztikák

NévTurkmenistani Manat
SzimbólumManat
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb TMT átváltásTMT - USD
Legjobb TMT diagramTMT - USD diagram

Turkmenistani Manat profil

Felhasználók
Turkmenistan

