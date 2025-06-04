TMT - Turkmenistani Manat

A Turkmenistani Manat Turkmenistan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Turkmenistani Manat árfolyam a TMT és USD közötti árfolyam. A Turkmenistan Manat pénznemkódja TMT , a pénznem szimbóluma pedig T. Az alábbiakban Turkmenistani Manat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.