MMK - Burmese Kyat

A Burmese Kyat Myanmar (Burma) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Burmese Kyat árfolyam a MMK és USD közötti árfolyam. A Myanmar (Burma) Kyat pénznemkódja MMK, a pénznem szimbóluma pedig K. Az alábbiakban Burmese Kyat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.

Burmese Kyat statisztikák

NévBurmese Kyat
SzimbólumK
Kisebb egység1/100 = Pya
Kisebb egység szimbólumaPya
Legjobb MMK átváltásMMK - USD
Legjobb MMK diagramMMK - USD diagram

Burmese Kyat profil

BankjegyekFreq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
Központi bankCentral Bank of Myanmar
Felhasználók
Myanmar (Burma)

