MMK - Burmese Kyat
A Burmese Kyat Myanmar (Burma) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Burmese Kyat árfolyam a MMK és USD közötti árfolyam. A Myanmar (Burma) Kyat pénznemkódja MMK, a pénznem szimbóluma pedig K. Az alábbiakban Burmese Kyat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.
Burmese Kyat statisztikák
|Név
|Burmese Kyat
|Szimbólum
|K
|Kisebb egység
|1/100 = Pya
|Kisebb egység szimbóluma
|Pya
|Legjobb MMK átváltás
|MMK - USD
|Legjobb MMK diagram
|MMK - USD diagram
Burmese Kyat profil
|Bankjegyek
|Freq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
|Központi bank
|Central Bank of Myanmar
|Felhasználók
Myanmar (Burma)
Myanmar (Burma)