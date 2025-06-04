MMK - Burmese Kyat

A Burmese Kyat Myanmar (Burma) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Burmese Kyat árfolyam a MMK és USD közötti árfolyam. A Myanmar (Burma) Kyat pénznemkódja MMK , a pénznem szimbóluma pedig K. Az alábbiakban Burmese Kyat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.