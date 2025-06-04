XDR - IMF Special Drawing Rights
A IMF Special Drawing Rights International Monetary Fund (IMF) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb IMF Special Drawing Rights árfolyam a XDR és USD közötti árfolyam. A International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights pénznemkódja XDR. Az alábbiakban IMF Special Drawing Rights árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
IMF Special Drawing Rights statisztikák
|Név
|IMF Special Drawing Rights
|Szimbólum
|Special Drawing Rights
|Kisebb egység
|Kisebb egység szimbóluma
|Legjobb XDR átváltás
|XDR - USD
|Legjobb XDR diagram
|XDR - USD diagram
IMF Special Drawing Rights profil
|Felhasználók
International Monetary Fund (IMF)
International Monetary Fund (IMF)
Miért érdekli a XDR?
