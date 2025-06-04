XOF - CFA Franc
A CFA Franc Communauté Financière Africaine (BCEAO) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb CFA Franc árfolyam a XOF és USD közötti árfolyam. A Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc pénznemkódja XOF, a pénznem szimbóluma pedig CFA. Az alábbiakban CFA Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
CFA Franc statisztikák
|Név
|CFA Franc
|Szimbólum
|Franc
|Kisebb egység
|1/100 = Centime
|Kisebb egység szimbóluma
|Centime
|Legjobb XOF átváltás
|XOF - USD
|Legjobb XOF diagram
|XOF - USD diagram
CFA Franc profil
|Érmék
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
|Bankjegyek
|Freq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Központi bank
|Bank of Central African States
|Felhasználók
Communauté Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
