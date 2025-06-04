lvl
LVL - Latvian Lat

A Latvian Lat Latvia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Latvian Lat árfolyam a LVL és USD közötti árfolyam. A Latvia Lat pénznemkódja LVL, a pénznem szimbóluma pedig Ls. Az alábbiakban Latvian Lat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.

Latvian Lat statisztikák

NévLatvian Lat
SzimbólumLs
Kisebb egység1/100 = Santims
Kisebb egység szimbólumaSantims
Legjobb LVL átváltásLVL - USD
Legjobb LVL diagramLVL - USD diagram

Latvian Lat profil

ÉrmékFreq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
BankjegyekFreq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Központi bankBank of Latvia
Felhasználók
Latvia

