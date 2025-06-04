LVL - Latvian Lat

A Latvian Lat Latvia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Latvian Lat árfolyam a LVL és USD közötti árfolyam. A Latvia Lat pénznemkódja LVL , a pénznem szimbóluma pedig Ls. Az alábbiakban Latvian Lat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.