LVL - Latvian Lat
A Latvian Lat Latvia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Latvian Lat árfolyam a LVL és USD közötti árfolyam. A Latvia Lat pénznemkódja LVL, a pénznem szimbóluma pedig Ls. Az alábbiakban Latvian Lat árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.
Latvian Lat statisztikák
|Név
|Latvian Lat
|Szimbólum
|Ls
|Kisebb egység
|1/100 = Santims
|Kisebb egység szimbóluma
|Santims
|Legjobb LVL átváltás
|LVL - USD
|Legjobb LVL diagram
|LVL - USD diagram
Latvian Lat profil
|Érmék
|Freq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Bankjegyek
|Freq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Központi bank
|Bank of Latvia
|Felhasználók
Latvia
Latvia
Miért érdekli a LVL?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a LVL e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a LVL árfolyamokatEgy LVL valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz