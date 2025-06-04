bnd
BND - Bruneian Dollar

A Bruneian Dollar Brunei Darussalam pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bruneian Dollar árfolyam a BND és USD közötti árfolyam. A Brunei Darussalam Dollar pénznemkódja BND, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Bruneian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

bnd
BNDbrunei dollár

Bruneian Dollar statisztikák

NévBruneian Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb BND átváltásBND - USD
Legjobb BND diagramBND - USD diagram

Bruneian Dollar profil

ÉrmékFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
BankjegyekFreq used: $1, $5, $10
Központi bankAutoriti Monetari Brunei Darussalam
Felhasználók
Brunei Darussalam

Miért érdekli a BND?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a BND e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a BND árfolyamokatEgy BND valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14138
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32339
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40388
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651813

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%