BND - Bruneian Dollar
A Bruneian Dollar Brunei Darussalam pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bruneian Dollar árfolyam a BND és USD közötti árfolyam. A Brunei Darussalam Dollar pénznemkódja BND, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Bruneian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Bruneian Dollar statisztikák
|Név
|Bruneian Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb BND átváltás
|BND - USD
|Legjobb BND diagram
|BND - USD diagram
Bruneian Dollar profil
|Érmék
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Bankjegyek
|Freq used: $1, $5, $10
|Központi bank
|Autoriti Monetari Brunei Darussalam
|Felhasználók
Brunei Darussalam
Brunei Darussalam
Miért érdekli a BND?
