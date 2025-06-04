MUR - Mauritian Rupee
A Mauritian Rupee Mauritius pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mauritian Rupee árfolyam a MUR és USD közötti árfolyam. A Mauritius Rupee pénznemkódja MUR, a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Mauritian Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Mauritian Rupee statisztikák
|Név
|Mauritian Rupee
|Szimbólum
|₨
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb MUR átváltás
|MUR - USD
|Legjobb MUR diagram
|MUR - USD diagram
Mauritian Rupee profil
|Bankjegyek
|Freq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Központi bank
|Bank of Mauritius
|Felhasználók
Mauritius
Mauritius
Miért érdekli a MUR?
