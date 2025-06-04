mur
MUR - Mauritian Rupee

A Mauritian Rupee Mauritius pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mauritian Rupee árfolyam a MUR és USD közötti árfolyam. A Mauritius Rupee pénznemkódja MUR, a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Mauritian Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

mur
MURmauritiusi rúpia

Mauritian Rupee statisztikák

NévMauritian Rupee
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb MUR átváltásMUR - USD
Legjobb MUR diagramMUR - USD diagram

Mauritian Rupee profil

BankjegyekFreq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Központi bankBank of Mauritius
Felhasználók
Mauritius

Miért érdekli a MUR?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a MUR e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a MUR árfolyamokatEgy MUR valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.434
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804075
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.415
AUD / USD0.652008

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%