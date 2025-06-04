MUR - Mauritian Rupee

A Mauritian Rupee Mauritius pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mauritian Rupee árfolyam a MUR és USD közötti árfolyam. A Mauritius Rupee pénznemkódja MUR , a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Mauritian Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.